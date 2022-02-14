Правительством региона одобрена новая программа антикоррупционного просвещения

В регионе будут проводиться различные мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией. Фото: Правительство Новосибирской области

Правительство Новосибирской области на заседании 14 февраля приняла новую программу «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022-2024 годы».

— Мероприятия этой программы направлены на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, в том числе — на повышение уровня правосознания и правовой грамотности населения, госслужащих, гражданских служащих и работников государственных учреждений региона, — отметила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Елена Долгова.

В частности, в рамках этой программы сибирякам будут рассказывать, какие наказания могут грозить за совершение коррупционных преступлений. Будут созданы различные разъяснительные материалы, которые помогут людям разобраться в том, как устроены антикоррупционные стандарты поведения. Планируется проводить также разные совещания, семинары-практикумы и тренинги по вопросам борьбы с коррупцией.

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