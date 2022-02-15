Погода в Новосибирске на 15 февраля 2022 года: потепление до-2

В городе будет пасмурно, пройдет снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 15 февраля 2022 года: будет снежно, но очень тепло. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -16…-18 градусов, к утру повысится до-9...-11. Днем термометр покажет -2...-4 градуса. Будет переменная облачность, без осадков, небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают более холодную погоду: ночью температура опустится до -16...21 градуса, а по северо-западу — до -28. Днем будет около -2…-7 градусов, местами -10...-15.

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