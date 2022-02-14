У сибирячки распухло лицо после эпиляции в салоне красоты.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
У жительницы Новосибирска распухло и покраснело лицо после восковой эпиляции в салоне красоты на улице Академика Коптюга. Об этом на сайте «Фламп» рассказала дочь женщины.
— 12 февраля мама была на коррекции бровей и эпиляции зоны усиков и подбородка. Домой приехала, как леопард: по всему лицу, где убирали пушковый волос — красные пятна с кровоподтеками, лицо травмировано: либо такие ожоги от воска, либо содрали кожу из-за неправильной техники, — поделилась жительница Новосибирска.
Родственница женщины подчеркнула, что об аллергии не может быть речи — раньше ее мама неоднократно делала такие процедуры в других салонах, и все было отлично.
— А теперь итог — лицо опухшее, кожа сильно повреждена. покраснение не аллергическое. Кожа просто травмирована, причем травмирована сильно, — добавила сибирячка.
Жительницы Новосибирска уверены, все дело в некомпетентности мастера, которая удаляла нежелательные волоски с лица женщины.
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