В Новосибирске весной соберут первую в России установку БНЗТ для лечения рака

Принцип работы уникального ускорителя. Фото: НГУ

Ученые Института ядерной физики СО РАН в апреле 2022 года начнут экспериментальную сборку части новейшего комплекса для лечения рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора института НМИЦ имени Н. Н. Блохина в Москве Петра Багрянского.

В Новосибирске соберут первую в России установку, которая будет уничтожать раковые клетки по новому методу — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Система сможет накапливать бор в злокачественной опухоли, а потом облучать ее мощным потоком нейтронов. Такой экспериментальный метод помогает больным, которые не поддаются лечению традиционными методами.

Преимуществами этого метода являются минимальная доза радиации для здоровых клеток, а также короткая длительность сеанса БНЗТ – 1-2 часа вместо 6-7 недель в случае стандартной терапии. Об этом сообщают в пресс-центре НГУ.

Сейчас в Москве готовят техническое проектирование помещения для установки БНЗТ — в столицу ее перевезут к 2023 году. В Новосибирске же ученые собирают последние части ускорителя.

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