В Новосибирске во время драки в лифте пострадал случайный человек

В драке пострадал случайный сосед Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы устроили драку в лифте дома №90 на улице Забалуева — пострадал невиновный сосед. Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» засняли дерущихся.

— В процессе драки один из бойцов снял одежду по пояс, в ход пошли посторонние предметы. Один из этих предметов улетел через открывшуюся дверь лифта прямо в голову ничего не подозревавшему мужчине, — сообщил автор поста.

В полиции подтвердили — в ходе конфликта пострадали двое. От потерпевших поступало заявление:

— В результате драки пострадал один из участников, а также житель подъезда, выходящий из лифта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам прохождения СМЭ будет принято решение в соответсвии с действующим законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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