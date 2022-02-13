Таракан был на столе. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Девушка пожаловалась на таракана в одном из ресторанов Новосибирска. Она сидела вместе с молодым человеком в заведении и ждали свой ужин. Как вдруг к ним присоединился еще один не званный гость.

— Позвали администратора, на что та сказала: ну извините, это не наш таракан. У них якобы есть все документы что они чисты, — пишет девушка в инстаграме в группе «Revizor. nsk».

На фото видно, что таракан один и уверенно ползет по столу среди еды.

В комментариях новосибирцы высказали свое мнение на эту тему:

— «Это не наш. Мы своих в лицо знаем».

— Маленький хуже большого.

— Как администратор поняла, что это не их?

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