Мэрия пообещала расселить 18 аварийных домов в Академгородке

Мэрия пообещала расселить аварийные дома в Академгородке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэрия Новосибирска сообщила о расселении 18 аварийных домов в Академгородке. Полный перечень появился на официальном сайте города.

В список вошли дома на улицах Рубиновая, Российская , Шатурская, Гнесиных, Иванова и Героев Труда. Среди них двухэтажные бараки из дерева времен основания Академгородка.

— В Новосибирске сейчас 405 домов признаны аварийными. Часть из них расселят в рамках ускоренной программы по национальному проекту, часть — в рамках комплексного развития территорий. В ближайшее время 26 домов будут расселены по масштабным инвестиционным проектам, — прокомментировали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Для решения проблемы всех аварийных домов, нужно найти средства для расселения 185 объектов — более 6,5 млрд рублей.

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