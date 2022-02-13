Было возбуждено уголовное дело.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области сын пырнул ножом мать-пенсионерку. ЧП произошло в Чистоозерном районе.
— Мужчина пил дома и после чего схватился за нож и ударил маму в живот. Ей вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Ее сын был ранее судим за кражу и грабеж, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи осмотрели пенсионерку и поставили диагноз — « проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением петли тонкой кишки».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина дал признательные показания.
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