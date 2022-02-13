Новосибирцы ищут хозяев сфинксу, спасенному 8 марта

Кота Мартина спасли 8 марта. Фото: группа «Помощь животным найти дом Новосибирск» «ВКонтакте»

Новосибирцы спасли породистого кота с улицы на 8 марта и теперь ищут новых хозяев. Объявление появилось в группе «Помощь животным найти дом Новосибирск» «ВКонтакте».

— Мартин-Сократ-Архимед — живое воплощение любви, ума и интеллекта. Мартин потому что найден был 8 марта. Сократ потому что умный, Архимед потому что мудрый. Коту около 8 лет, впереди у него полжизни. В приюте ведет себя хорошо, но очень устал от других кошек, — написали зоозащитники.

Кот породы сфинкс кастрирован, привит и приучен к лотку. Волонтеры отдают его только в квартиру в Новосибирске, желательно без других животных.

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