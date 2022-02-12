Из Новосибирска в Красноярск улетел самый большой в мире турбовинтовой самолет «Антей»

Ан-22 «Антей» - один из самых больших в мире турбовинтовых самолетов. Фото: "АСТ-54"

Из Новосибирска в Красноярск вылетел один из самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Новосибирцы приехали в аэропорт специально, чтобы сфотографировать авиагиганта.

"Антей" также является первым в мире широкофюзеляжным самолетом. Фото: "АСТ-54"

— Тяжелый турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» вылетел из «Толмачево» в Красноярск, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы снимки.

Из Новосибирска самолет вылетел в Красноярск. Фото: "АСТ-54"

Отметим, что «Антей» — это советский тяжелый турбовинтовой транспортный самолет. Он является первым в мире широкофюзеляжным самолетом и самым большой в мире турбовинтовым самолетом. При этом, при необходимости, воздушное судно можно использовать как военный самолет.На нем предусмотрена установка кассетных бомбодержателей для подвески бомб калибра 100, 250 и 500 кг. Также, на эти держатели подвешиваются сбрасываемые радиомаяки.

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