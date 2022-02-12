В одной из школ Новосибирска первоклассникам продлили учебный год

В одной из новосибирских школ первоклассникам продлили учебный год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Первомайского района Новосибирска родителям первоклашек сообщили, что учебный год у них будет продлен до 31 мая. Возможно, такое решение учебное учреждение приняло в связи с тем, что две недели до этого дети находились на внеплановых каникулах в связи с эпидобстановкой в регионе. В областном минобре пояснили, законно ли это.

— Школы имеют право сами, в зависимости от ситуации, определять сроки каникул. Это абсолютно нормальная и законная ситуация, тут школа ничего не нарушала, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Так, школа может убрать несколько дней от тех или иных каникул. Например, сделать короче весенние, или, например, летние. Главное, чтобы в целом, согласно норме, дети отдыхали определенное количество дней.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, некоторое время школьники с 5 по 10 класс находились на дистанционном обучении, а первоклассники были на каникулах. Однако с понедельника школьники начнут постепенно выходить на учебу.

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