В Новосибирске на месте снесенных гаражей нашли человеческий скелет

Останки люди обнаружили на том месте, где раньше были гаражи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске нашли человеческие останки на стихийной свалке в Кировском районе. Их люди обнаружили совершенно случайно.
— После того как на улице Оловозаводская снесли гаражи, там образовалась некая стихийная свалка. И в кучах мусора и обломков прохожие нашли уже мумифицированные человеческие останки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Предположительно, принадлежали останки мужчине.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
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