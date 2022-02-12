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Происшествия12 февраля 2022 3:30

В Новосибирске на месте снесенных гаражей нашли человеческий скелет

Его случайно обнаружили прохожие на месте образовавшейся свалки
Галина СИМОНОВА
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Останки люди обнаружили на том месте, где раньше были гаражи.

Останки люди обнаружили на том месте, где раньше были гаражи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске нашли человеческие останки на стихийной свалке в Кировском районе. Их люди обнаружили совершенно случайно.

— После того как на улице Оловозаводская снесли гаражи, там образовалась некая стихийная свалка. И в кучах мусора и обломков прохожие нашли уже мумифицированные человеческие останки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Предположительно, принадлежали останки мужчине.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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