В Новосибирске на месте снесенных гаражей нашли человеческий скелет

Останки люди обнаружили на том месте, где раньше были гаражи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске нашли человеческие останки на стихийной свалке в Кировском районе. Их люди обнаружили совершенно случайно.

— После того как на улице Оловозаводская снесли гаражи, там образовалась некая стихийная свалка. И в кучах мусора и обломков прохожие нашли уже мумифицированные человеческие останки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Предположительно, принадлежали останки мужчине.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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