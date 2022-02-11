Застройщикам в Новосибирске ограничат отклонения в проектах новостроек

Теперь компании в точности будут следовать правилам землепользования и застройки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске застройщикам больше не будут выдавать разрешения на отклонения от предельных параметров строительства. Об этом сообщили в мэрии города.
— Мы сворачиваем практику выдачи разрешений на отклонения от правил строительства. Такие разрешения будем выдавать только в исключительных случаях, — рассказал мэр Анатолий Локоть.
Ранее застройщики могли подать в муниципалитет запрос, и уже на этапе строительства изменить этажность здания, плотность застройки, озеленение и количество парковочных мест. Теперь же компании не смогут отклоняться от предельных параметров строительства, которые прописаны в правила землепользования и застройки.
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