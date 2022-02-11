В Новосибирске в 19 раз вырос спрос на наручники перед Днем всех влюбленных

Спрос на наручники вырос в 19 раз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новосибирцы готовятся отмечать День всех влюбленных и в преддверии праздника заказывают в интернете не только подарки для своих вторых половинок, но и разную атрибутику для создания романтической атмосферы. Причем, судя по статистике, запросы у сибиряков бывают очень даже пикантными.

— За две недели до Дня всех влюбленных, с 26 января по 8 февраля, жители Новосибирской области заказали на 254% больше валентинок, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на мягкие игрушки вырос на 139%. Впервые в этом году хитом продаж стали не только традиционные плюшевые мишки и зайчики, но и большой голубь в образе посланника любви, ставший новой звездой соцсетей, — рассказали в пресс-службе сервиса Wildberries. — Сибиряки также заказали на 389% больше ювелирной продукции, чем годом ранее. Самыми популярными украшениями стали подвески, кольца и браслеты.

Выросло также число заказов на свечи, бомбочки для ванн, воздушные шары в виде сердечек, тематические гирлянды, фигурный шоколад и конфеты. А среди девушек стало резко популярным красное нижнее белье и бархатные бельевые комплекты.

— Для того, чтобы добавить пикантности в праздничную обстановку, жители нашей страны выбирают продукцию категории «18+». Так, год к году на 95% вырос спрос на средства контрацепции, а на наручники — в 19 раз, — отметили в сервисе.

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