Новосибирский губернатор Андрей Травников опроверг слухи о своем переводе на работу в Москву

Андрей Травников опроверг слухи о своем переходе на работу в Москву. Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опроверг слухи о своем переходе на работу в Москву. Глава региона отметил, что в ближайшее время не собирается покидать свой пост.
Как подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального правительства, в ближайшее время глава региона не планирует покидать свой пост. Несмотря на то, что некоторое время назад Андрею Травникову поступало предложение о том, чтобы перейти на службу в федеральные органы, он принял решение остаться в Новосибирске.
Сам губернатор также отмечает, что подобные слухи о себе он встречает уже не впервые. По словам главы региона, информация о том, что он так или иначе планирует покинуть свое место работы появляется с периодичностью раз в пол года.
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