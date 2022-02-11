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Общество11 февраля 2022 11:57

Новосибирцы стали массово скупать противовирусные препараты в пятую волну коронавируса

Однако, по словам специалистов, это связано не только с ковидом, но и с другими сезонными заболеваниями
Надежда КАСЬЯНОВА
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Дефицита противовирусных препаратов в аптеках нет.

Дефицита противовирусных препаратов в аптеках нет.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске с начала пятой волны коронавируса в аптеках резко выросли продажи противовирусных препаратов. Если сравнивать с декабрем 2021 года, то за февраль продажи увеличились на 50%.

— Люди действительно начали чаще покупать противовирусные препараты, но связано это не только с коронавирусом, но и с другими сезонными заболеваниями, — рассказала КП-Новосибирск замдиректора «Новосибирской аптечной сети» Елена Гусельникова.

Однако, по словам Гусельниковой, по состоянию на пятницу, 11 февраля, «Новосибирская аптечная сеть» не испытывает дефицита в противовирусных препаратах.

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