Новосибирцы стали массово скупать противовирусные препараты в пятую волну коронавируса

Дефицита противовирусных препаратов в аптеках нет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске с начала пятой волны коронавируса в аптеках резко выросли продажи противовирусных препаратов. Если сравнивать с декабрем 2021 года, то за февраль продажи увеличились на 50%.

— Люди действительно начали чаще покупать противовирусные препараты, но связано это не только с коронавирусом, но и с другими сезонными заболеваниями, — рассказала КП-Новосибирск замдиректора «Новосибирской аптечной сети» Елена Гусельникова.

Однако, по словам Гусельниковой, по состоянию на пятницу, 11 февраля, «Новосибирская аптечная сеть» не испытывает дефицита в противовирусных препаратах.

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