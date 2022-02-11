Жители Новосибирской области пожаловались на «черных лесорубов»

Местные уверены, что вырубка идет незаконно. Фото: Сибкрай.ru

С зимы 2021 года жители микрорайона Молодежный в Бердске Новосибирской области наблюдают, что под окнами их домой вырубают деревья. Они уверены, что вырубкой занимаются «черные лесорубы». Потому что убирают только здоровые, а не аварийные деревья.

— В лесу стоит лесовоз, мужичок. Я у него спросила, что да как. Он ответил, мол старый лез вывозят, — рассказала Сибкрай.ru пенсионерка Валентина Зиновьева. — Я сегодня гуляла там и специально сфотографировала, что сухие и старые деревья стоят, а вот хорошенькие все вывозят. Подчистую!

По словам пенсионерки, вырубают участок от домов по улице Боровой до лыжной базы «Метелица». Она уверена, что деревья убирают незаконно, потому что эта территория относится к зеленой зоне. Местные даже хотят написать петицию.

— Мы гуляли там по вечерам, а теперь всюду техника. Вырубка идет без остановки и мешает спать, — возмутилась Валентина Зиновьева. — Я — пенсионерка и подписи собирать не буду — сил не хватит. Но соседи уже подумывают. Мы бы хотели, чтобы прокуратура обратила внимание на этот беспорядок.

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