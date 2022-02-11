В мэрии Новосибирска оценили снос деревьев у пляжа Наутилус в 254 тысячи рублей

Всего мэрия получит 254 048 рублей за вырубку лесов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Власти Новосибирска получат 254 тысячи рублей за вырубленные леса у строящегося ледового дворца. Такую сумму мэрия получит от компании УО ООО «Слип-Транс-Сервис». Местные власти дали разрешение на вырубку деревьев в конце прошлого года, 16 декабря.

— Разрешение было выдано на снос 2250 квадратных метров деревьев, 29815 квадратов газона, с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений 254 048 рублей, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии города.

Известно, что на месте вырубленных насаждений построят гостиницу.

Напомним, ранее общественник Михаил Рязанцев на своей странице в Facebook опубликовал кадры сомнительной, по его мнению, вырубки деревьев. Но, как оказалась, вырубка было абсолютно законной.

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