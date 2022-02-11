В Новосибирске дом в «Закаменском» достроят за полмиллиарда рублей

Долгострой сдадут к концу 2023 года. Фото: Минстрой НСО

В Новосибирске многоквартирный дом №12 в микрорайоне «Знаменский» достроят за почти полмиллиарда рублей. Сдать 18-этажный долгострой должны к концу 2023 года. Об этом рассказали в министерстве строительства Новосибирской области.

— До конца следующего года мы планируем полностью решить проблемы всех четырех домов микрорайона Закаменский — пожалуй, самой капиталоемкой и крупной площадки с проблемными объектами в регионе. Свое жилье получат более 1200 дольщиков, — заявил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Достраивать объект будут с применением механизма ППК «Фонд», который позволяет решать проблему многих долгостроев города. К слову, на эти цели в областном бюджете на 2021-2023 годы заложено более 1, 5 миллиарда рублей.

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