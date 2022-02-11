Поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начнется в Новосибирской области 14 февраля. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирской области в понедельник, 14 февраля, заканчиваются каникулы у учеников 1-х классов, а старшеклассники, 9-е и 10-е классы возвращаются к очному формату обучения. При помощи такой схемы в регионе стартует поэтапный выход из общешкольного карантина по ковиду. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Снятие карантина, возвращение к очному формату обучения, тестирование школьников на коронавирус обсудили на заседании оперштаба в пятницу, 11 февраля. Провел его замгубернатора Сергей Нелюбов. По его словам, поэтапный выход из карантина позволит сдержать рост заболеваемости коронавирусом в регионе, а также оценить обстановку для полного снятия ограничений.

— При этом у руководителей образовательных организаций остается право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и учителей — соответствующее информационное письмо министерства образования региона будет направлено в школы, — пояснили в Правительстве.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил, что с 14 февраля очно начнут учиться 9 и 10 классы, а также первоклассники, вышедшие с каникул. Так, 1-4-е классы, а также 11-е классы продолжат учиться очно. А 5-8 классы пока останутся на дистанционном формате обучения.

-Таким образом, на дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области — это 26% от общего количества, — добавили в правительстве.

Как уточнила замминистра регионального здравоохранения Елена Аксенова, введение общешкольного карантина поспособствовало снижению заболеваемости среди детей. Она уверена, постепенное снижение ограничительных мер уменьшит нагрузку на систему областного здравоохранения.

По данным начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, власти сошлись во мнении. Они уверены, что поэтапное возвращение к очному обучению способно держать на контроле заболеваемость школьников ковидом.

Решение о возвращении остальных классов к очному формату примут в конце следующей недели.

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