В Новосибирске стелу «Город трудовой доблести» установят к осени 2022 года

Стелу установят уже к осени. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске в сентябре 2022 года закончат реконструкцию площади Калинина и установят памятную стелу «Город трудовой доблести». Об этом стало известно в ходе совещании по итогам работы строительной отрасли в Новосибирске 11 февраля.

— Стела будет установлена в сентябре 2022 года. К этому времени работы по благоустройству площади Калинина будут завершены, — рассказал вице-мэр, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Он также отметил, что работы с проектами будут завершены до мая. Далее там сформируют фундамент для размещения стелы на площади, а уже после благоустроят площадь Калинина.

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