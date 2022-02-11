Экологичный новосибирский магазин бросил собранные для утилизации батарейки на помойке

Магазин собирал эти батарейки для утилизации. Фото: mir_glazami_blondinki

Жительница Новосибирска нашла на помойке возле «Фермер-центра» огромный пакет с батарейками, которые работники магазина собирали для экологичной утилизации. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

— Вот что думают об экологии наследники «Фермер-центра» на Богдана Хмельницкого, 12 — просто вынести на помойку огромный пакет батареек! Я не знаю, почему сам магазин не удосужился сдать на переработку мусор, когда съехал из помещения, но вот такое свинство я сегодня вижу на ближайшей мусорке, — сообщила сибирячка.

Девушка сделала вывод, что эти батарейки выкинули сотрудники магазина, так как несколько лет подряд в «Фермер-центре» стоял контейнер для их сбора и дальнейшей экологичной утилизации.

Под записью оперативно возник комментарий представителей магазина. Они отметили, что такой способ утилизации является недопустимым.

— На основании Вашего обращения мы проводим аудит партнеров-франчайзи на предмет соблюдения инструкций по их утилизации. Также мы включим во франчайзинговый договор штраф за нарушение условий утилизации батареек, — отметили в компании.

Однако на слово девушке не поверили и попросили предоставить доказательства вины работников магазина.

Позже в комментариях появился ответ Минприроды региона. Там отметили, что во время проверки возле контейнеров батареек не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145- -03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.