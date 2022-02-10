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Происшествия10 февраля 2022 15:38

В Новосибирске два домушника обчистили квартиры на 59 миллионов рублей

Они вынесли вещи из 27 квартир
Надежда КАСЬЯНОВА
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Из квартир обвиняемые выносили даже парфюмерию.

Из квартир обвиняемые выносили даже парфюмерию.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу о 27 квартирных кражах. Двое мужчин вынесли из квартир имущество на сумму более 59 миллионов рублей.

— С апреля 2020 года по ноябрь 2021 года один из обвиняемых обокрал 25 квартир, и 7 из них— вместе с товарищем. Еще в 2 квартирах соучастник похитил имущество самостоятельно, — рассказали в областной прокуратуре. — Преступники проникали в квартиры на первых этажах, выламывая решетки. Выносили они не только деньги и бытовую технику, но и дорогой алкоголь и женскую парфюмерию.

Во время обысков в домах у обвиняемых часть похищенного была найдена. Всего ущерб составил более 59 миллионов рублей.

Прокуратура посчитала обвинение обоснованным для судебного разбирательства.

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