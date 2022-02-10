Власти Новосибирска хотят увеличить число платных парковок в центре города

Количество парковочных мест увеличат поэтапно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Новосибирска планирует увеличить число платных парковочных мест в центре города. В частности, улиц, примыкающих к Красному проспекту. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— В настоящее время ведется работа по настройке системы управления платными парковочными местами для вынесения 100% постановлений об административных правонарушениях. Количество платных парковочных мест будет увеличиваться поэтапно, — сообщили в ведомстве.

Известно, что прежде всего, расширение платного парковочного пространства будет у улиц, которые находятся рядом с Красным проспектом. При этом будут учитываться возможности городской среды. Пока неизвестно, сколько таких парковочных мест будет создано.

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