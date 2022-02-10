Жители поселка под Новосибирском возмутились массовой вырубкой леса. Фото: "АСТ-54".

Сибиряки пожаловались на массовую вырубку леса рядом с поселком Мочище Новосибирской области. Об этом они написали в соцсети в четверг, 10 февраля.

— Вот такая картина предстала перед нами на лыжной прогулке по лесопарковой зоне возле ДП Мочище рядом с улицей Заозерной. Если это санитарная вырубка, почему все сделано по-варварски? Почему вырубается только «деловой» здоровый сосновый лес? На гнилые больные березы, стоящие рядом, внимание не обращается, — написали сибиряки в группе «АСТ-54».

Ситуацию прокомментировали в Министерстве экологии и природных ресурсов Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что участок, где вырубили деревья, отдан в аренду для заготовки древесины.

— Данный вид работ подразумевает уходовую рубку деревьев с целью улучшения пространственного размещения растущих деревьев. Прореживание не наносит урон экологии и позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста, — пояснили в Минприроды.

В ведомстве добавили, что обследовали данный участок и никаких нарушений не нашли.

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