Президент Лиги защиты врачей объяснил, почему новосибирцы хамят врачам

Врачи сталкивают с хамством со стороны пациента, потому что это диктует система. Фото: Иван Макеев

Из-за эпидемиологической ситуации в регионе, новосибирцы стали чаще вызывать врачей на дом. Вместе с этим участились и случаи хамства врачам со стороны пациентов. Так, например, недавно одного из участковых врачей больной выгнал из квартиры из-за того, что он не пришел «вовремя» на его вызов. Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин объяснил, с чем связано такое поведение людей в отношении медиков. По его мнению, подобное происходит из-за того, что проблема системная и обострилась она с начала прошлого десятилетия, когда началась реформы в с сфере здравоохранения.

— Когда пациент сталкивается с проблемой, он же не общается с теми людьми, которые сокращали медучреждения и увольняли врачей. Он сталкивается с врачом, к которому он не может долго попасть, и на него, собственно, выливает все свои наболевшие проблемы, — поясняет КП-Новосибирск Семен Гальперин.

По мнению специалиста, проблему хамского отношения к врачам решить очень сложно. В основном пациенты действуют так, как им рекомендуют с экранов телевизоров. И у рядового пациента включается сигнал о том, что «не смог попасть к врачу — значит, плохой врач». Но у медиков тоже есть определенный устав, по которому они работают. Чтобы решить эту проблему, по словам президента лиги, необходимо скорректировать саму систему здравоохранения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.