В Новосибирской области охотинспекторов предложили премировать за счет штрафов, взысканных с браконьеров

Премию будут выдавать за счет взысканных денег. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирские депутаты предлагают выдавать премии охотинспекторам за счет полученных штрафов с браконьеров. С такой инициативой, 9 февраля, выступил комитет Заксобрания области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

— Сегодня премирование возможно только за счет средств, доведенных из областного бюджета. 12 миллионов рублей за экологический ущерб, полученные с браконьеров в прошлом году, поступили в бюджеты муниципальных районов, на территории которых имели место случаи браконьерства. Возможность поощрять инспекторов за счет взысканных с нарушителей штрафов — это комплексный вопрос, которым мы занимаемся, — рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севостьянов.

Стоит отметить, что в 2021 году в регионе было проведено 4,2 тысяч рейдов из них непосредственно специалистами управления 3,8 тысяч, совместно с другими ведомствами 524. Всего было возбуждено 850 дел об административной ответственности. Также за прошлый год в суды было передано 84 уголовных дела.

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