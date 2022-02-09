В Новосибирске 49-летняя женщина пропала по дороге в МФЦ

У женщины есть определенные проблемы со здоровьем. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске волонтеры ищут 49-летнюю Веру Юрьевну Агеенко, она пропала 8 февраля в Заельцовском районе. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родные начали бить тревогу и обратились к волонтерам.

— Известно, что в день пропажи женщина должна была посетить МФЦ, выехала к определенному времени, через два часа ей позвонили, но она была «не в сети». Родные подумали, что она едет в метро и связь не ловит, либо сел телефон. Уже к семи часам вечера, когда она так и не объявилась, родственники заволновались и начали обзванивать больницы. Сегодня обратились к нам за помощью, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Известно также, что у женщины есть определенные проблемы со здоровьем. Ей необходимо принимать лекарственные препараты. Каких-то причин, чтобы не вернуться домой, у сибирячки не было.

Приметы пропавшей: рост 160см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, серые глаза.

В день исчезновения на ней была серая куртка с капюшоном, синие джинсы, серые полуботинки и светло-розовая шапка. С собой была коричневая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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