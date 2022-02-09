Певец Шура из Новосибирска снова показал себя без зубов

У певца выпали зубы, о чем он сразу после концерта рассказал в соцсетях. Фото: shuramedvedev
На концерте 8 февраля у Шуры выпали вставные зубы. Певец снова вернулся в привычный для фанатов образ и поделился историей с подписчиками на своей странице в Instagram.
— Внимание, работаю сегодня концерт, и прикиньте, они [зубные протезы] выпадают. Родные мои, вовремя ходите к стоматологу и будьте все здоровы. Вакцинируйтесь. Я вас люблю! — рассказал певец.
Между тем, артист заметил, что ему так даже проще говорить, но есть беззубым ртом будет сложно.
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