В Новосибирске известного адвоката обвиняют в попытке убийства таксиста-мигранта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в попытке убийства таксиста обвиняют известного адвоката. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах. ЧП произошло 21 января у дома на улице Новогодней. Адвокат пырнул таксиста ножом: пострадавшего увезли в больницу с ранением межреберной артерии.

— Подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался ранее не судимый известный 50-летний адвокат, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Адвоката арестовали. По факту ЧП проводится расследование. КП-Новосибирск разбирается в случившемся.

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