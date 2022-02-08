В Новосибирске гостиницу «Турист» успеют построить к МЧМ-2023

Гостиницу должны достроить к МЧМ-2023.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске достроят к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года долгострой — гостиницу «Турист». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выехал на объект, чтобы лично проверить степень его готовности. Об этом КП-Новосибирск рассказали в мэрии города.
— Инвестор высказывался в таком ключе, что возможно объект не завершат к МЧМ-2023. Но к чемпионату точно закончат все строительные работы и благоустройство территории, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Известно, что у владельца объекта Валерия Кокорина возникли сомнения по поводу сроков из-за некоторых финансовых трудностей. Сам проект дорогостоящий, а цены на стройматериалы выросли. Именно это и стало причиной его сомнений.
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