Григорий Лепс с температурой выступил на концерте в Новосибирске. Фото: РЦВ "Локомотив-Арена".

В Новосибирске выступил Григорий Лепс. Концерт состоялся 5 февраля в «Локомотив-Арене». Мероприятие удалось на славу несмотря на то, что Лепс чувствовал себя плохо. Об этом исполнитель предупредил фанатов в начале концерта.

— Он сказал, что немножко простыл и попросил заранее прощения. Также о плохом самочувствии он писал и в Инстаграм, говорил, что у него температура 38 и 2. В целом, конечно, все прошло отлично. На самом концерте плохо ему не становилось. Просто местами тяжеловато было петь, кашлял и так далее, — рассказала КП-Новосибирск зрительница Анастасия.

Поклонники певца остались в восторге от выступления. Восхищенные отзывы они оставили в соцсетях. Они поблагодарили певца за сильный и эмоциональный концерт.

— Это был самый волнительный и какой-то эмоционально особенный, поскольку все было на износ... И ты сидишь и думаешь, сможет ли, вытянет ли... и зал, я думаю, тоже сопереживал. Спасибо за новую программу, — написали в соцсетях поклонники певца.

Зрители пожелали Григорию Лепсу скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

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