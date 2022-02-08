Новосибирские пожарные вынесли из горящей пристройки газовые баллоны. Фото: МЧС по НСО.

В Заельцовском районе Новосибирска загорелось строение на улице Светлановской. Из горящей пристройки пожарные вынесли несколько газовых баллонов. ЧП произошло вечером 7 февраля.

— По оперативной информации на момент прибытия первого пожарного расчета горела по всей площади деревянная пристройка к одноэтажному частному дому из бруса. Огонь стремительно распространялся на кровлю дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

За полчаса пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на большую площадь.

— Также сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей пристройки три газовых баллона, — добавили в ведомстве.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила примерно 40 квадратов. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В тушении огня участвовали 24 человека и 6 единиц техники.

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