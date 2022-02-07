В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого 22-летнего парня

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли тело 22-летнего парня. Об этом в понедельник, 7 февраля, в соцсетях рассказали очевидцы.

— В ночь на 7 февраля к дому подошел парень в белом пуховике. Через некоторое время его нашли мертвым под окнами, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По словам подписчиков группы, парню было 22 года.

Что стало причиной смерти молодого человека, установят следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.