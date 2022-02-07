В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого 22-летнего парня

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Октябрьском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли тело 22-летнего парня. Об этом в понедельник, 7 февраля, в соцсетях рассказали очевидцы.
— В ночь на 7 февраля к дому подошел парень в белом пуховике. Через некоторое время его нашли мертвым под окнами, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».
По словам подписчиков группы, парню было 22 года.
Что стало причиной смерти молодого человека, установят следователи.
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