Новосибирские ученые начнут снимать полезные ролики в TikTok

Минимум пять ученых будут записывать ролики в соцсети TikTok. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ученые из института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с фондом «Поддержка проектов в области образования» будут снимать познавательные ролики в соцсети TikTok.

— Мы уже пишем сценарий, окончательно определены спикеры. Сейчас готовим контент, чтобы в апреле начать выкладывать ролики по тематикам: один день из жизни ученного, работа в лаборатории, эксперименты. Все это будет рассказываться простыми словами школьникам. Плюс у нас намечены уже рубрики по Нобелевским лауреатам в области генетических технологий, — рассказала КП-Новосибирск директор проекта «Поддержка проектов в области образования» Майа Гичгелдиева.

По ее словам, платформа TikTok будет использована для просветительской деятельности, чтобы школьники узнавали для себя много интересного и полезного. В самом проекте примут участие минимум пять молодых ученых, возможно со временем их число прибавится.

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