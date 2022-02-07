В Новосибирской области продают роскошный особняк за 50 миллионов рублей

Дом расположен в лесу. Фото: "Циан"

В Новосибирской области в дачном поселке Кудряшовском продают двухэтажный коттедж площадью 293 квадратных метров за 50 миллионов рублей. Информация о продаже появилась на сайте «Циан».

— Предлагается к продаже стильный загородный дом, построенный на живописном лесном участке и предназначенный для постоянного проживания или отдыха на выходных. Дом расположен так, что большие панорамные окна гостиной выходят на поросший многолетними деревьями лес, — написано в объявлении.

На первом этаже особняка находится кухня, столовая, холл, гостиная и гостевой санузел. Второй этаж вмешает в себя три спальни, две из них имеют выход на террасу, гардеробную, кабинет, санузел с ванной.

Кроме того, в доме есть кинотеатр, хаммам, а также винный погреб. А вся домашняя мебель изготовлена известными итальянскими дизайнерами.

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