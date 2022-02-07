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Общество7 февраля 2022 13:31

В Новосибирском зоопарке умерла дочь орангутана Бату

Трагедия произошла в январе 2021 года
Мария ГРИГОРЯН
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Она скончалась в январе 2021 года. Фото: Новосибирский зоопарк.

Она скончалась в январе 2021 года. Фото: Новосибирский зоопарк.

В Новосибирске скончалась дочь знаменитого орангутана Бату — Джулия. Об этом стало известно лишь сейчас. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в зоопарке имени Р.А. Шило.

— Она умерла в январе прошлого года от сепсиса. К сожалению, врачи не смогли спасти ее. Мы привлекали педиатров и ветеринарных врачей, но болезнь протекала очень быстро, молниеносно, — рассказали КП-Новосибирск в зоопарке.

По словам представителя зоопарка, они очень тяжело переживали эту трагедию, потому что для них детеныш орангутана был как ребенок. Работники зоопарка делали для Джулии все возможное. Известно, что на момент смерти ей было около полутора лет.

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