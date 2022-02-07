Рыжий школьник пропал в Новосибирске

Мальчик из Кузбасса живет в Новосибирске. Фото: сообщество "Регион-42 Кемерово" "ВКонтакте"

В Новосибирске ищут Даниила Дьякова - 15-летнего школьника, который ушел из дома три дня назад. Родственники ребенка обратились в полицию и к волонтерам.

- Мальчик непростой, ранее из дома он уходил, находили его и за пределами Новосибирской области. В день пропажи он сказал родным что пойдет гулять, а своим друзьям заявил, что якобы пойдет домой. С тех пор он больше не выходил на связь, - рассказали КП-Новосибирск поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы подростка такие: худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, рыжие волосы, короткая стрижка с челкой. Подросток был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны и черную шапку.

Если вы что-то знаете о судьбе подростка, звоните по единому номеру 112 или обратитесь к волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.