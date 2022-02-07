В Новосибирске заметили белоснежного горностая

Горностая засняла фотоловушка. Фото: Елена Шнайдер

В Новосибирске у ЖК «Горки Академгородка» заметили горностая. Его успела заснять фотоловушка орнитолога «Центра реабилитации диких животных» Елены Шнайдер. Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале.

— Вчера в сад прибежал какой-то хищный зверек из куньих. Это я поняла по следам и по растасканному мяску из «уличного морозильника» — ящика, в котором я зимой храню корма для пациентов из Центра реабилитации. Поставила фотоловушку и сфотографировала чудесного горностая в зимнем меху! Хороший сосед пришел, — написала она.

По словам биолога Алексея Яновского, это могла быть и ласка, так как очень часто ее путают с горностаем.

— У них обычно один и тот же образ жизни, да и внешне они очень похожи. Они могут проникать в мелкие норы. Коллеги даже говорят о горностае, как о машине по убиванию не только мелких мышевидных грызунов, но птиц и птенчиков. Если он где-то найдет гнездо полевых мышей, например, то он их всех передавит, — рассказал КП-Новосибирск специалист.

Эксперт также отметил, что горностая вообще редко можно увидеть в городе. Он обычно обитает в лесу.

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