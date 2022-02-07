В Новосибирской области возле школы украли пешеходные ограждения с тротуара

На воров написали заявление.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области возле школы украли пешеходные ограждения Инцидент произошел в селе Медведское в Черепановском районе.
— Кража произошла ночью. Неизвестные украли 20 секций пешеходных ограждений. Ущерб составил 58 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
На воров написали заявление в полицию.
В регионе часто воруют какие-либо ограждения. К примеру, в Новосибирске в Центральном парке двое парней украли ограду. Они взяли его, чтобы потом продать. Задержать жуликов удалось сотрудникам ГИБДД.
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