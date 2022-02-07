Больше 3 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

С каждым в Новосибирске заражается все больше человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заболеваемость коронавирусом ставит новые рекорды с каждым днем. 7 февраля оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заразились еще 3 129 человек, включая 425 детей.

— Общее число заболевших таким образом достигло 116 814 человек, из них — 14 250 — дети. Выздоровели за сутки 311 пациентов, общее число выздоровевших — 77 629, — сообщает оперштаб.

Умерли еще 12 человек: четверо мужчин от 58 до 80 лет и восемь женщин от 60 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 724 человека, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 258 человек, среди них 33 пациента подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 3 360 человек, в том числе 217 детей.

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