В Новосибирске 10-летний мальчик впал в кому после драки на горке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске впал в кому 10-летний мальчик. До случившегося третьеклассник подрался на горке. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Врачи диагностировали ребенку состояние после клинической смерти, нейротравму под вопросом, утомление под вопросом, множественные ушибы, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, что примерно за 4 дня до случившегося школьник пришел домой с ссадиной на лице и синяком на правой ноге. Маме он пояснил, что подрался с неизвестными старшими мальчиками на горке. Тогда ребенка врачу не показали.

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