Под Новосибирском у 81-летней бабушки украли 115 тысяч рублей, заменив их на деньги из «Банка приколов»

По факту ЧП проводят расследование.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Под Новосибирском в рабочем поселке Краснообск из квартиры 81-летней старушки пропали деньги — 115 тысяч рублей. Их не просто похитили, деньги поменяли на купюры «Банка приколов». Однако бабушка заметила обман и обратилась в полицию. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— 12 января неустановленное лицо проникло в квартиру пенсионерки. Деньги поменяли на 19 билетов «Банка приколов», — пояснил КП-Новосибирск источник.
На месте работала следственно-оперативная группа. Сотрудники СК изъяли 2 образцы слюны — самой потерпевшей и ее зятя. Ведется расследование.
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