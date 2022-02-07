В Новосибирской области на карантин отправили 272 класса в школах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что 272 класса в Новосибирской области ушли на карантин из-за ковида и ОРВИ. В это число не входят те, кто учится на удаленке до 13 февраля. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве предоставил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он уточнил, что по данным на 6 февраля в школах региона зарегистрировали 1105 зараженных коронавирусом. Из них — 981 ребенок и 125 сотрудника образовательных учреждений. В детсадах, по последним данным, 187 зараженных — 102 воспитанников и 85 работников.

Федорчук добавил, что на больничный ушли 3200 учителей. При этом у 3012 сотрудников выявили ОРВИ, у остальных подтвердился ковид.

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