Новосибирские заключенные нарисовали копии картин Шишкина

У заключенных обнаружился художественный талант. Фото: ГУФСИН

В исправительных колониях Новосибирска прошел конкурс, на котором нужно было нарисовать копии картин известного художника Шишкина. Об этом сообщили в ГУФСИН Новосибирской области.

— К 190-летию со дня рождения русского художника Ивана Ивановича Шишкина в целях реализации творческих способностей осужденных и развития кружковой работы среди осужденных проведен конкурс живописи «В картинах Шишкина — Россия, ее могучая краса». Обязательным условием конкурса являлось выполнение копий картин русского художника Ивана Ивановича Шишкина, — сообщают в ГУФСИН.

Первое место в конкурсе занял осужденный из исправительной колонии №8. Он написал копию картины «Рожь». От оригинала почти не отличить — разве что цвета немного другие.

Слева — картина Шишкина, справа — копия заключенного. Фото: ГУФСИН

Второе место разделили сразу четверо осужденных: девушка из исправительной колонии №9, которая скопировала «Прогулку под дождем», двое осужденных, написавшие картину «Дорога во ржи», и еще один человек из колонии №15, нарисовавший знаменитое «Утро в сосновом лесу».

Третье место досталось осужденному из исправительной колонии №18, который создал копию картины «Лес перед грозой».

Победители конкурса получили грамоты и поощрения от начальства колоний.

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