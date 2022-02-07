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Происшествия7 февраля 2022 1:58

В Новосибирске пожарная машина столкнулась с минивэном

Кадры аварии появились в соцсети
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Пожарная машина столкнулась с минивэном в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Пожарная машина столкнулась с минивэном в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской пожарная машина столкнулась с минивэном. Кадры аварии появились в соцсети в воскресенье, 6 февраля.

— Наш подписчик поделился видео, на котором запечатлено дневное ДТП с участием автомобиля МЧС, ехавшим по улице Семьи Шамшиных, и минивэном, который двигался по улице Ядринцевской, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

На кадрах видно, что машина МЧС ехала с включенными маячками и сиреной. Судя по видео, в результате ДТП никто не пострадал.

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