Новосибирец создал механических кукол XIX века из консервных банок и мусора

Все игрушки двигаются за счет шестеренок. Фото: предоставлены героем публикации

21-летний житель Новосибирска Рашид Кантаев создает механические куклы XIX века в стиле стимпанк из бытовых отходов. Мастер рассказал КП-Новосибирск о своих работах.

— Всегда интересовал жанр стимпанк в изобразительном искусстве, кинематографе, видеоиграх. В России есть мастера, работающие в этом жанре, но механических игрушек никто не создает. Я начал собирать их из подручных материалов — в ход пошли питьевые трубочки, картон, какой-то хлам из гаража, консервные банки, листы оцинковки, банки от газировок и так далее, — рассказал КП-Новосибирск Рашид Кантаев.

Студент увлекся этим направлением больше трех лет назад, в итоге его работы заметили любители кукол по всей России и стали покупать его изделия.

— В планах продолжать развивать именно свой стиль — фигурки из жести. Возможно, сделаю больший упор на картины, одну я уже создал. На улицах Новосибирска есть место таким скульптурам — возле театра кукол, в тихом центре и других атмосферных местах. Но для этого нужен большой опыт, пока это мечты, — заметил Рашид Кантаев.

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