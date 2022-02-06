Мужчину задержали правоохранители.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Житель Ставропольского края опубликовал интимное видео с девочкой из Новосибирской области. Он выложил его на своей фейковой странице.
— Девочке всего 12 лет. Его задержали и он дал признательные показания, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Ранее мужчина судим не был.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 часть 4 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас они собирают все доказательства и выясняют обстоятельства произошедшего.
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