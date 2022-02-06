В правительстве Новосибирска рассказали как работает единая регистратура

К волонтерству подключили студентов-медиков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В новосибирской единой регистратуре увеличилось количество операторов. Если в допандемийное время на звонки отвечало 30-40 человек, то сейчас 220.
— Здесь так же помогают студенты-волонтеры, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области. — В качестве волонтеров в помощь врачам поликлиник привлечены студенты как медицинских, так и немедицинских учебных заведений. У старшекурсников-медиков достаточно квалификации для оказания помощи пациентам при кураторстве врача.
Так же сейчас объявлен набор волонтеров для доставки продуктов и льготных лекарств.
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