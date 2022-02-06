На месте работали кинологи. Фото: vk.com/iskitimr_nso

В Новосибирской области 14 школ получили сообщения о минировании. Автор письма требовал перевести ему на счет 50 тысяч рублей или он взорвет здания во время занятий.

— Директора 14 школ, в том числе двух линевских, без раздумий сообщили об инциденте в ЕДДС района и правоохранительные органы, — сообщается в группе администрации Искитимского района в социальных сетях.

Правоохранители вели проверку с ночи до самого утра. Информация о минировании не подтвердилась.

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